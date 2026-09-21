U-Haft nach Brandstiftung: Mülltonnen brennen in Glauchau – 40-Jähriger in U-Haft

Glauchau (dpa/sn) - Zwei Wochen nach einem Brand in Glauchau (Landkreis Zwickau) ist gegen einen 40-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet auf schwere Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stehe unter dem dringenden Verdacht, am 7. September mehrere Mülltonnen an einer Straße in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Hausfassade und ein Fenster über.