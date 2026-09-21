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U-Haft nach Brandstiftung Mülltonnen brennen in Glauchau – 40-Jähriger in U-Haft

Ein 40-Jähriger steht im Verdacht, in Glauchau vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. Der Mann sitzt in U-Haft und ist möglicherweise für weitere Brände verantwortlich.

U-Haft nach Brandstiftung: Mülltonnen brennen in Glauchau – 40-Jähriger in U-Haft
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Ein 40-Jähriger steht in Verdacht, gezündelt zu haben. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Glauchau (dpa/sn) - Zwei Wochen nach einem Brand in Glauchau (Landkreis Zwickau) ist gegen einen 40-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet auf schwere Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte. Der Mann stehe unter dem dringenden Verdacht, am 7. September mehrere Mülltonnen an einer Straße in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Hausfassade und ein Fenster über. 

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Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ob der Tatverdächtige auch für weitere Brände in dem Gebiet verantwortlich ist, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter.