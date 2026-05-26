U-Haft: Lastwagenfahrer soll eigenes Führerhaus angezündet haben

Eibelstadt (dpa/lby) - Weil er sein eigenes Führerhaus in Brand gesteckt haben soll, befindet sich ein Lastwagenfahrer in Untersuchungshaft. Der Anhänger des Sattelzugs war mit mehreren Autos beladen, wie die Polizei mitteilte. Zwei davon wurden beschädigt, das Führerhaus brannte komplett aus. Am Montag rückten die Einsatzkräfte zu dem brennenden Fahrzeug in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) aus und löschten das Feuer. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen.