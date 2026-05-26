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  4. Lastwagenfahrer soll eigenes Führerhaus angezündet haben

U-Haft Lastwagenfahrer soll eigenes Führerhaus angezündet haben

Das Führerhaus eines Lastwagens gerät in Brand. Schnell gerät der Fahrer ins Visier der Ermittler. Hat er selbst den Brand gelegt?

U-Haft: Lastwagenfahrer soll eigenes Führerhaus angezündet haben
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Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Eibelstadt (dpa/lby) - Weil er sein eigenes Führerhaus in Brand gesteckt haben soll, befindet sich ein Lastwagenfahrer in Untersuchungshaft. Der Anhänger des Sattelzugs war mit mehreren Autos beladen, wie die Polizei mitteilte. Zwei davon wurden beschädigt, das Führerhaus brannte komplett aus. Am Montag rückten die Einsatzkräfte zu dem brennenden Fahrzeug in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) aus und löschten das Feuer. Der Schaden soll im sechsstelligen Bereich liegen.

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Bei der Aufnahme des Vorfalls habe sich der Verdacht gegen den 23 Jahre alten Fahrer erhärtet. Am nächsten Tag erging dann Haftbefehl wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und der Verdächtige kam in ein Gefängnis.