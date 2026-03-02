München (dpa/lby) - Ein betrunkener Mann hat in München versucht, durch einen U-Bahn-Tunnel zur nächsten Station zu laufen. Die Fahrerin einer herannahenden Bahn habe deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, teilte die Polizei mit. Der 21-Jährige wurde von der U-Bahn nicht erwischt. Er legte sich bei der Einfahrt am frühen Samstagmorgen seitlich neben die Schienen. Den Angaben nach wollte er vom U-Bahnhof Odeonsplatz durch den Tunnel in Richtung Marienplatz laufen. Gegen ihn wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.