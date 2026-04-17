Kampf gegen Blutkrebs: Schmalkalder Hausärztin hofft auf Spender

Den Schritt in die Selbstständigkeit hatte sich Stefanie Rasfeld damals wohl überlegt. „Wer sich dafür entscheidet, tut dies sehr bewusst, aus Spaß an diesem Beruf“, hatte sie nach der Praxisübernahme in einem Gespräch mit der Redaktion erklärt. Der versucht, sich über den Bürokratiekram, der immer mehr wird, hinwegzusetzen. Der will „tief im Herzen“ mehr Zeit für die Patienten haben. Der nimmt sich diese einfach und erledigt die Schreibarbeit eben in seiner Freizeit. Den stört auch die 50-Stunden-Woche nicht, die mit Sprechstunden, Hausbesuchen, Anfragen beantworten und Notdiensten auf ihn zukommt. „Das, was man tut, tut man für sich und seine Patienten.“ Das sei „einfach ein anderes Gefühl“.