Kampf gegen Blutkrebs: Schmalkalder Hausärztin hofft auf Spender

Große Typisierungsaktion geplant
Während Dr. Rasfeld im Krankenhaus um ihr Leben kämpft wird, versuchen Freunde, Kollegen und Unterstützer, ihren Alltag zu organisieren. Die Praxis am Lutherplatz 13 bleibt vermutlich bis Ende des Jahres geschlossen, Patienten müssen sich neu orientieren, Unterlagen werden herausgegeben, Vertretungen gesucht. Jason Golm setzt sich mit ganzer Kraft für seine Chefin und Patentante ein. Neben organisatorischen Herausforderungen geht es um die vielen kleinen Dinge: die Versorgung der Haustiere, die Pflege der Wohnung, die Vorbereitung für mögliche kurze Heimaufenthalte. Auch der an Demenz erkrankte Vater der Ärztin, der mit im Haus am Lutherplatz lebt, muss versorgt sein. Dazu die Sorge um Frau Doktor selbst. Manchmal wisse er nicht, wo ihm der Kopf steht, gibt der junge Mann zu.