Die Frauen um Dreifach-Weltmeisterin Katharina Schmid springen am 31. Dezember (16.20 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen und am 1. Januar 2025 (16.15 Uhr) in Oberstdorf. Die Wettbewerbe sollen jeweils nach den Springen der Männer übertragen werden. Auf den österreichischen Tournee-Stationen in Innsbruck und Bischofshofen sind weiter keine Wettkämpfe in dieser Zeit geplant. Am Bergisel in Innsbruck gibt es weiter kein Flutlicht.