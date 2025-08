„Ich finde immer neuen Dreck!“, schimpft der frühere Thüringer Ministerpräsident und jetzige Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow (Linke), nachdem ein gefälschtes Profil über ihn auf dem Netzwerk X aufgeflogen ist. Nach dem Zugunglück in Riedlingen in Baden-Württemberg, bei dem drei Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden waren, kursierte hier ein angeblicher Post Ramelows, der be Nutzern für viel Empörung über ihn gesorgt hat. Darin soll er die Schuld an den Toten der AfD gegeben haben.