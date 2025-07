Die Ufa bündele aber die Aktivitäten des Bereichs Ufa Serial Drama am Standort in Potsdam, wo auch die Produktion der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mitsamt der Außenkulisse bleibe. Die Ufa hatte am Freitag mitgeteilt, dass sie 2026 nach drei Jahrzehnten am Medienstandort Potsdam-Babelsberg mit ihrem Hauptquartier in die Hauptstadt zurückkehre. "Als breit aufgestelltes Medienunternehmen müssen wir dort sein, wo viel passiert - mitten im kreativen Puls der Gesellschaft", sagte Chief Operating Officer Natalie Clausen.