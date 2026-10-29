Es riecht nach frischem Mörtel im kleinen, engen Backhaus von Brünn. Am Ofen, in dem bald wieder Brote knusprig backen und Blechkuchen in die Hitze garen, steht seit etwa zwei Wochen kein Bäcker, sondern ein Mann, der sich auf das Innenleben historischer Backöfen versteht. Mit einem nassen Schwamm verreibt Daniel Reisinger die Überstände in den Steinfugen und erklärt den Zuschauern jeden Arbeitsschritt. Er liebt sein Handwerk und brennt für das Feuer und den offenen Austausch mit Menschen.