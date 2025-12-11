Das Ahorn Panorama Hotel in Oberhof hat als zweites Haus der Gruppe in Thüringen den Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“ des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes erhalten. Das Drei-Sterne-Superior-Traditionshotel im Thüringer Wald ist und spezialisiert auf vielfältigen Familien- und Aktivurlaub, hat alle Voraussetzungen für das bundesweite Siegel erfüllt. Für die kommenden drei Jahre trägt das Panorama Hotel Oberhof nun offiziell den Titel, wie Julian Mieske vom Hotel mitteilt.
TV-Star im Bob Sandmann-Hotel in Oberhof ist bester Ausbilder
