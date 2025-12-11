Das Ahorn Panorama Hotel in Oberhof hat als zweites Haus der Gruppe in Thüringen den Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“ des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes erhalten. Das Drei-Sterne-Superior-Traditionshotel im Thüringer Wald ist und spezialisiert auf vielfältigen Familien- und Aktivurlaub, hat alle Voraussetzungen für das bundesweite Siegel erfüllt. Für die kommenden drei Jahre trägt das Panorama Hotel Oberhof nun offiziell den Titel, wie Julian Mieske vom Hotel mitteilt.