In der ersten "Bergdoktor"-Folge der aktuellen Staffel behandelte Dr. Martin Gruber einen Patienten, der mit nahezu allen Mitteln sein Leben zu verlängern versuchte. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Sigl, was er vom Longevity-Trend hält: "Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Also die Frage: Sollten wir das Leben nicht einfach jeden Tag in all seiner Schönheit und Vielfalt genießen? Keiner kann uns sagen, wie lange wir leben werden. Soll man sich mit der Frage stressen, anstatt das Hier und Jetzt zu genießen?"