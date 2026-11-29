Unterföhring - In einer Spezialfolge an Neujahr treten Joko und Klaas wieder an - dieses Mal aber nicht gegen ihren eigenen Sender, sondern gegen echte Handballprofis. Im Special "Die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Joko & Klaas" stehe "sowohl bei einem Sieg als auch bei einer Niederlage für beide Seiten viel auf dem Spiel", beschrieb ProSieben die Sendung in einer Mitteilung. Ausgestrahlt werde diese am Freitag, 1. Januar, um 20.15 Uhr im Fernsehen sowie auf der Streamingplattform Joyn.