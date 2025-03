Zehn Punkte für Christine Neubauer

Die ersten zehn Punkte in dieser Staffel gab es für Schauspielerin Christine Neubauer (62) und ihren Partner Valentin Lusin, die einen Charleston tanzten. Turner Fabian Hambüchen (37) begeisterte mit seinem langsamen Walzer Joachim Llambi: "So Freunde, der erste Favorit hat seinen Hut in den Ring geworfen, hier steht er", sagte der sonst so strenge Juror.