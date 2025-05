Immer wieder appellierten die Jurymitglieder in der zehnten Folge, mehr zu geben - so auch nach Mouroums erstem Tanz an diesem Abend, einer Rumba mit Ionel. "Du warst ein bisschen zurückhaltend, sei nicht so zurückhaltend", forderte Jorge González. "Wir werten keine Fehler heute. Heute wollen wir eure Herzen sehen", sagte Motsi Mabuse. "Gleich in der Salsa musst du einen raushauen", feuerte Joachim Llambi sie an.