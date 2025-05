Kandidaten begeistern beim Impro-Dance

Wie schon im Viertelfinale fehlte den Kandidaten vor lauter Vorsicht dort zunächst die Lockerheit. "Ich will einfach, dass ihr heute ausrastet", forderte Jurorin Motsi Mabuse. So richtig zum Ausrasten brachten die Kandidaten die Jury und das Publikum aber erst mit ihrem dritten Tanz - einer Improvisation. Die Kandidaten erfuhren per Los in der Show, welchen Tanz sie tanzen mussten und hatten 30 Sekunden, um sich abzusprechen.