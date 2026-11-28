Suhl - Überraschung beim "Adventsfest der 100.000 Lichter": Auf einmal stand Startenor Andrea Bocelli auf der Bühne und sang den Weihnachtsklassiker "O Tannenbaum". Seine Interpretation des Lieds hatte er bereits 2009 veröffentlicht, nun trug er es als Überraschungsgast bei der ARD-Show von Moderator Florian Silbereisen vor. Der wollte den italienischen Sänger aber nicht gehen lassen, bevor er nicht auch seinen berühmtesten Song sang.
TV-Show Adventsfest: Startenor Andrea Bocelli singt "O Tannenbaum"
dpa 28.11.2026 - 22:32 Uhr