München - Gute Nachricht für die Fans von "Dahoam is dahoam": Die TV-Serie aus dem fiktiven Dorf Lansing wird fortgesetzt. 395 neue Folgen würden gedreht, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) einen Beschluss des Rundfunkrats in München mit. Die Serie läuft montags bis donnerstags um 19.30 Uhr im BR Fernsehen und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.