TV-Rezension Warum sich Adele Neuhauser nackt im Fernsehen zeigt

Mit der Zeit jedoch werden die Treffen der beiden intimer, die Gespräche berührender. Neuhauser spricht von einer romantischen Tragikomödie.

Denn das Ganze kippt: Plötzlich werden Constanze und ihr Mann mit Fotos und Videos erpresst. So entwickelt sich daraus auch noch ein kleiner Krimi.

Für die Filme "Faltenfrei" und "Ungeschminkt" war dasselbe Team verantwortlich. Die ARD wiederholte die beiden Werke in den vergangenen Wochen.

Aus Sicht von Regisseur Kummer zeigt die Reihe die Wandlungsfähigkeit Neuhausers. Die Schauspielerin habe die wechselnden Hauptfiguren mit so viel Fantasie und Liebe ausgefüllt, schwärmt er im Presseheft.

Frauenbilder in Medien

Ältere Frauen sichtbar zu machen, ist Neuhauser nach eigenen Worten ein Anliegen. Und da sei noch Luft nach oben. Frauen zwischen 40 und 60 hätten eine "Wüstenzeit" vor sich, sagt sie gar. "Es braucht mehr Offenheit", fordert die Schauspielerin. "Und da haben wir als Filmschaffende auch die Pflicht, uns in diesen Themen zu stellen. Also dass wir Sehgewohnheiten und Gewohnheiten, rein gesellschaftlich, auch ein bisschen hinterfragen."

Bei ihr selbst sei es etwas anders gewesen, räumte Neuhauser ein: "Ich hatte mit 40 plötzlich die Anfrage, eine 70-Jährige zu spielen, die ich dann mit großer Freude und großem Zuspruch auch gespielt habe." Julie Zirbner in "Vier Frauen und ein Todesfall". "Dadurch habe ich diesen Alterungsprozess übersprungen und wurde dem Publikum gleich als alte Schachtel präsentiert."

Auch das nimmt sie mit Humor: "Es war sehr lustig und ich bin froh darüber, dass ich dadurch dieses "Brachliegen" überbrücken konnte."