Hamburg - "Bergdoktor" Hans Sigl wirbt für eine positive Lebenseinstellung. "Der nächste Sommer wird ein Knaller", sei einer seiner Leitsätze, sagte der 57-jährige Österreicher dem Magazin "Stern". Von Menschen in seinem Alter höre man oft, "noch 20 gute Sommer, dann ist es eh vorbei." Das sei falsch. "Endlichkeit ist immer ein gutes Thema und auch das muss positiv und gut behandelt werden", sagte der Schauspieler, der seit fast 20 Jahren in der ZDF-Serie den besonders empathischen Mediziner mimt.