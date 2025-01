München - Comedian Tom Gerhardt kann mit besonders hoher Aufmerksamkeit für Diskriminierungen aller Art wenig anfangen. "Die woke Bewegung ist so verklemmt und so kleinbürgerlich und pedantisch, wie ich es als Krause nie geschafft habe zu sein", sagte Gerhardt der Deutschen Presse-Agentur vor der Premiere seines Stücks "Hausmeister Krause - Du lebst nur zweimal" am Donnerstagabend in München.