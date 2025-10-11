TV-Jubiläum Live aus New York! – 50 Jahre "Saturday Night Live"

Internationale Ableger hatten oft nur wenig Erfolg

In gut einem Dutzend Ländern gab es nationale Ableger der Show, selten aber waren sie so langlebig wie "RTL Samstag Nacht" in Deutschland. Nach der Premiere am 6. November 1993 lief die Sketch-Comedy fast fünf Jahre lang und wurde zum Sprungbrett für Wigald Boning, Olli Dittrich und Esther Schweins. Sprüche wie "Kentucky schreit ficken" und "Karl Ranseier ist tot" sorgen noch heute bei vielen Fans für wissendes Lachen. Weitere Ableger gab es unter anderem in Kanada und Brasilien, aber auch in Ägypten, Südkorea und Russland.

Musik-Stars gehören dazu

Neben den Sketchen schreiben auch die Gast-Moderatoren und Musik-Gäste regelmäßig Schlagzeilen. Niemand war dabei häufiger im Studio als Dave Grohl. Der einstige Drummer von Nirvana trat später auch mit den Foo Fighters immer wieder auf und kommt laut NBC auf 15 Auftritte.

Kurz nach dem Start der Show wäre es 1976 bei SNL sogar beinahe zu einer Beatles-Reunion gekommen. In einem Sketch versprach damals Lorne Michaels der Band 3.000 Dollar, sollten sie in der Show auftreten. "Paul und ich waren zusammen und haben die Show geschaut", erzählte später John Lennon der "New York Times". "Wir haben es geschaut und sind beinahe runter ins Fernsehstudio gefahren, nur als Gag. Wir hätten uns beinahe ein Taxi genommen, aber wir waren offen gesagt zu müde."

Skandale, Skandale

Man kann die Menschen nicht ein halbes Jahrhundert zum Lachen bringen, ohne auch einige Skandale auszulösen. Keiner war so bedeutend wie ein Auftritt der Irin Sinéad O'Connor im Jahr 1992. Sie sang eine A-Capella-Version von Bob Marleys "War", aber veränderte eine Songzeile. Mit den Worten "Bekämpft sexuellen Missbrauch!" zerriss sie aus Protest gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche ein Foto von Papst Johannes Paul II. Ihre Karriere nahm dadurch lange Schaden, aber die Aktion galt zum Tod von O’Connor 2023 als Beispiel für die vorbildliche Integrität der Sängerin.