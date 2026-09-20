TV-Ikonen Jean Pütz wird 90 - und hat da noch was vorbereitet

Kinder hat Pütz drei - in sehr unterschiedlichen Generationen. Sein ältester Sohn aus erster Ehe geht auf die 70 zu. Seine jüngste Tochter ist 15 Jahre alt. Als das Mädchen auf die Welt kam, war Pütz 74 Jahre alt.

Zu alt, um ein Kind großzuziehen, erachtete er sich nicht. "Ich bin ein Lustmolch, aber ich lebe gesund. Das Kind ist die Dokumentation einer großen Liebe", gab er damals, 2010, zu Protokoll. Heute betont er, dass alle seine Kinder natürlich gezeugt worden seien. Dazu nennt er auch Details, geht dann aber doch zum nächsten Thema über. Seine Frau ärgere seine Auskunftsfreude bisweilen, sagt Pütz.

Pützerosa-Ranch und Dom-Blick

Zu Hause ist Pütz, Sohn eines Deutschen und einer Luxemburgerin, nicht nur an einem Ort. Etwa eine Stunde Autofahrt entfernt von Köln liegt sein Anwesen im Grünen, das er "Pützerosa-Ranch" nennt.

Vor einigen Monaten hat er aber auch eine Wohnung mit recht exklusivem Blick in Köln selbst bezogen - von der Terrasse blickt er auf den Dom, den Rhein, die Hohenzollernbrücke und überhaupt alle Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Interieur erinnert an die späten 80er Jahre. Es gibt unter anderem eine geschwungene Theke, eine dunkle Vitrine und grüne Leder-Barhocker. Es ist eine Umgebung, in der die "Hobbythek" gar nicht so weit weg erscheint.

Er habe eine neue Herzklappe bekommen, sagt Pütz. Auch die Augen machen ihm zu schaffen. Lesen und schreiben könne er nicht mehr, er müsse alles diktieren. "Ich habe einen Panoramablick, aber ich habe keinen Durchblick mehr. Das ist mein Spruch", sagt er. "Aber: Man darf nicht aufgeben!" Damit könne man wunderbar leben. "Und das Leben macht auch noch Spaß."

Irgendwann, der Besuch neigt sich schon dem Ende zu, richtet sich Pütz auf - geblümtes Hemd, karierte Weste, kurze Trekking-Hose, Segelboot-Schuhe - und hält inne. "Ich erzähl Euch so viel", stellt er plötzlich fest. Aber, so erklärt er: "Da, wo das Herz voll ist, da schwappt der Mund über."

Und Jean Pütz, so viel steht fest, hat mit 90 noch einiges auf dem Herzen.