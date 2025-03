TV-Geschichte Vor fünf Jahren endete die "Lindenstraße"

Die von Produzent Hans W. Geißendörfer erfundene Serie drehte sich von ihrer Grundidee her um den Alltag in einer Nachbarschaft in München (auch wenn in Köln gedreht wurde). Geschichten von Liebe, Streit, Krankheit oder Tod griff die "Lindenstraße" in unzähligen Varianten auf. Und: Sie führte die einzelnen Stränge konsequent fort.