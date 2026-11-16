TV Dreharbeiten für neuen Magdeburger "Polizeiruf" gestartet

Leipzig/Magdeburg - Die Dreharbeiten für einen neuen Magdeburger "Polizeiruf 110" haben begonnen. Das teilte die Leipziger Produktionsfirma UFA Mitte mit. Der Krimi "Hilferuf" handelt von häuslicher Gewalt.
Abhängigkeit und Kontrolle prägen die Ehe von Tanja und Heiko. Ein neuer Magdeburger «Polizeiruf 110» erzählt von häuslicher Gewalt und dem Versuch, sich daraus zu lösen.
Leipzig/Magdeburg - Die Dreharbeiten für einen neuen Magdeburger "Polizeiruf 110" haben begonnen. Das teilte die Leipziger Produktionsfirma UFA Mitte mit. Der Krimi "Hilferuf" handelt von häuslicher Gewalt.
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Im Mittelpunkt steht Tanja Senft (Tanja Schleiff). Sie ist seit mehr als 30 Jahren mit Heiko (Christoph Grunert) verheiratet - gemeinsam haben sie zwei Söhne großgezogen und einen Metallbaubetrieb aufgebaut. Als Tanja ein eigenes Leben beginnen will, wird ihr Mann immer unberechenbarer. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) versucht, Tanja zu helfen, und ermittelt gegen Heiko.
Erstmals produziert die Leipziger UFA Mitte einen "Polizeiruf 110". Regie führt Till Endemann, das Drehbuch stammt von Marianne Wendt und Christian Schiller. Felix Vörtler spielt Kriminalrat Uwe Lemp.