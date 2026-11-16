TV Dreharbeiten für neuen Magdeburger "Polizeiruf" gestartet

Im Mittelpunkt steht Tanja Senft (Tanja Schleiff). Sie ist seit mehr als 30 Jahren mit Heiko (Christoph Grunert) verheiratet - gemeinsam haben sie zwei Söhne großgezogen und einen Metallbaubetrieb aufgebaut. Als Tanja ein eigenes Leben beginnen will, wird ihr Mann immer unberechenbarer. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) versucht, Tanja zu helfen, und ermittelt gegen Heiko.