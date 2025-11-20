TV-Dokumentation und Boxset Im Studio mit den Beatles - Neues aus der "Anthology"-Serie

Martin ist es wichtig zu betonen, dass "The Beatles Anthology" nicht für bestimmte Technik - etwa moderne Kopfhörer - produziert wurde. "Wenn man sich zu sehr an einer bestimmten Technologie orientiert, läuft man Gefahr, dass sie nicht so lange existiert wie die Musik selbst."

Mitunter auch Kritik von Fans im Vorfeld

Wie immer bei solchen Veröffentlichungen, gab es im Vorfeld nicht nur begeisterte Reaktionen, sondern auch Kritik einiger Fans, die sich noch weitere Tracks und obskure Raritäten aus dem Beatles-Archiv gewünscht hätten. "Es ist toll, so leidenschaftliche Fans zu haben", sagt Martin. "Aber ich mache keine Platten zum Sammeln, sondern zum Hören und Genießen. Das ist ein wichtiger Unterschied."

Die Musik lebt weiter

Der Klangexperte arbeitet schon am nächsten Beatles-Projekt. Regisseur Sam Mendes dreht vier Filme über die Fab Four, einen über jedes Mitglied, Martin ist involviert. Er ist überzeugt, dass das Phänomen Beatles noch lange andauert.

"Ich glaube, die Musik wird weit über unsere Gespräche und uns selbst hinaus weiterleben", sagt er. "Ich glaube, Menschen entdecken die Beatles auf ganz unterschiedliche Weise. Und das wird so bleiben. Genauso wie man ein Mozart-Stück entdeckt - über eine Werbung, über Tiktok oder bei einem Konzert. Bei den Beatles ist es dasselbe."

"The Beatles Anthology Collection" ist ab sofort auf CD oder Vinyl - einzeln oder als Box - und digital erhältlich. Die Dokumentarfilm-Serie "The Beatles Anthology" ist ab 26. November mit drei Folgen beim Streamingdienst Disney+ zu sehen. Jeweils drei weitere Episoden werden am 27. und 28. November veröffentlicht.