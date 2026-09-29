TV-Dauerbrenner Eine Stadt wird zum Pulverfass - düsterer Odenthal-"Tatort"

Blendgranaten, Schüsse - und ein bitteres Ende

Am Ende eskaliert die Nacht in einer Geiselnahme im Präsidium. Die Gewalt, die auf den Straßen beginnt, landet im Herzen der Polizei. Im Keller kommt es zum blutigen Showdown. Blendgranaten zerreißen die Dunkelheit, Schüsse knallen, eine fiebrige Musik (Oliver Kranz) treibt die Handlung bis zum letzten Moment.

"Explosive Mischung" zeigt eine Stadt unter Spannung, Männer, die Gewalt mit Stärke verwechseln, Frauen, die sich gegen sie behaupten müssen, und eine Polizei, deren Autorität brüchig wird. Vor allem aber gelingt dem Film etwas, das ein guter "Tatort" können sollte: Er macht aus einer einzigen Nacht ein Abbild einer zunehmend zersplitterten Gesellschaft, in der es jederzeit knallen kann.