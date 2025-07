TV-Buchclub: US-Moderator Colbert will mit seinem Publikum Kehlmann lesen

New York - Der US-Moderator Stephen Colbert (61) will mit seinem neu gegründeten Buchclub ein Werk des Autors Daniel Kehlmann (50) lesen. Für den Monat Juli sei dessen Buch "The Director" (im deutschen Original "Lichtspiel") ausgewählt worden, teilte Colbert auf Instagram mit. "Diesen Sommer erscheint jede Abweichung von der Gegenwart wie Ferien", sagte Colbert in einer kurzen Videobotschaft. "Wir können es nicht abwarten, darüber zu diskutieren."