TV-Auszeichnung: Deutsche Fernsehpreise werden bei TV-Gala verliehen

Köln - Bei einer großen TV-Gala werden am Mittwochabend in Köln zahlreiche Gewinner des Deutschen Fernsehpreises bekanntgegeben. Die Show, die abermals von Barbara Schöneberger moderiert wird, ist von 20.15 Uhr an im ZDF zu sehen. Sie werde "die gesamte Bandbreite des Fernsehens widerspiegeln", wie es in einer Ankündigung hieß. Bekannt ist bereits, wer in diesem Jahr für sein Lebenswerk geehrt wird: Komiker Otto Waalkes (77) soll den Ehrenpreis bekommen. Geplant ist, dass er die Auszeichnung persönlich entgegennimmt.