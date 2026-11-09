TV-Ausblick zu «Catch Us»: Promis auf der Flucht - Kiewel versteckt sich im Duty Free

Wie war es für die Promis auf der Flucht?

Comedian Tall fand es "intensiv", er habe komplett unter Stress und Strom gestanden. Danach sei er mindestens eine Woche in einem Loch gewesen. Und Kiewel? "Es ist tatsächlich so, wenn du von morgens bis abends diese Kamera neben dir hast, die ganze Zeit das Mikro, du vergisst es", sagt sie. "Selbst ich als Fernsehfüchsin habe das total vergessen. Ich fange an, meine Gedanken laut zu sprechen, ich habe alles mitgeteilt."

Es sei kein Geheimnis, dass sie sehr traurig gewesen sei, weil es in diesem Jahr keine Silvestershow am Brandenburger Tor gibt. "Catch Us. Die Jagd durch Europa" habe sie ein wenig damit versöhnt. "Das war ein wunderschöner letzter Job in diesem Jahr. Das war mindestens so intensiv, meine Achterbahn der Gefühle war genauso verrückt wie Mitternacht am Brandenburger Tor."

Wann ist die Show zu sehen?

ProSieben zeigt die Show über drei Tage hinweg: an diesem Dienstag (10. November) um 21.25 Uhr, am Mittwoch (11.11.) sowie am Donnerstag (12.11) jeweils um 20.15 Uhr. Außerdem kann das Spektakel auf Joyn gestreamt werden.

Kiewel hat die Show nach eigener Aussage bisher nicht gesehen und freut sich darauf. "Ich habe noch nichts gesehen. Aber ich glaube, es wird ein Mix aus mich schämen und mich kaputtlachen."