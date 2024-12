TV-Ausblick: Was Schauspieler Matthias Koeberlin über den Bodensee denkt

Rund um den See fänden sich immer wieder tolle Szenerien am Wasser. "Aber auch wenn man vom Bodensee etwas weggeht, in den Bregenzer Wald zum Beispiel. Mit den Wasserfällen hat das so eine besondere Anmutung, das könnte auch in Kanada sein", sagte der Darsteller, der aus privaten Gründen im Laufe des Jahres in die Region gezogen ist - auf die österreichische Seite.