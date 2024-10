Bei Sänger Peter Maffay ist in der neuen Live-Ausgabe der Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" quasi das Gegenteil der Fall. Für die vom Südwestrundfunk (SWR) in Berlin produzierte Fernsehsendung (20.15 Uhr, Das Erste) lockt der 75-Jährige seinen Musikerkollegen Johannes Oerding in die Falle, indem er ihn um ein Freundschafts-Tattoo bittet. Er habe den Wunsch so glaubhaft formuliert, dass Oerding keine Sekunde gezweifelt habe, sagte Schöneberger.