Die Kommissarin (Mariele Millowitsch) und ihr Kollege Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) müssen in der Folge "Marie Brand und das tote Au-pair" am Mittwochabend (20.15 Uhr) im ZDF den Mord an der Britin Alice Taylor aufklären. Die junge Frau fällt gleich zu Beginn der neuen Episode von einer Brücke.