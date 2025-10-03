Dabei bezieht Stockl die Kolleginnen der Rezeption mit ein. Eine davon - Christin Lange (Sarah Thonig) - ist laut dem ZDF schon als Nachfolgerin auf dem Sekretariatsposten auserkoren. Aber erst ab Staffel 26. "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden", teilte der Sender dazu mit.