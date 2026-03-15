Wenn die zerstückelte Leiche auftaucht

Nebenbei landet ein zweiter Fall bei Blohm und Eden auf dem Schreibtisch. Es ist eine Frauenleiche, die offenbar zwei Jahre in der Isar lag und nun an einem Wehr geborgen wurde. Als die Identität der jungen Frau feststeht, wird klar: Es gibt ein Problem. Denn nach ihrem Verschwinden vor zwei Jahren wurde der Asylbewerber Léon Kamara festgenommen und wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hatte damals gestanden, den leblosen Körper der Frau zerstückelt und in den Müll geworfen zu haben. Auch hier gibt es ein Geständnis, das nicht schlüssig ist. Denn dann dürfte es ja jetzt keine Leiche mehr geben.