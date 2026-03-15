München - Eine rasende Person in einem Sportwagen tötet einen Radfahrer und in einem Isarwehr taucht eine Leiche auf, die es gar nicht geben dürfte – der neue "Polizeiruf 110" aus München wirft viele Fragen auf. In beiden Fällen gibt es eigentlich geständige Täter, doch sagen die Männer wirklich die Wahrheit? Die Kommissare Cris Blohm und Dennis Eden haben da so ihre Zweifel. Und welche Rolle spielt der undurchsichtige Schicki-Micki-Anwalt August Schellenberg? Die Folge "Ablass" des Bayerischen Rundfunks (BR) läuft am Sonntag (15. März) um 20.15 Uhr im Ersten und danach in der ARD-Mediathek.