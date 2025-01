Saarbrücken - Es gibt Krimis, die beginnen eher harmlos, nehmen Fahrt auf, steigern sich bis zum Höhepunkt und lösen sich mit dem Abschluss des Falles zugleich in Wohlgefallen auf. Beim "Ende der Nacht", dem sechsten Fall des Saarbrücker "Tatorts", (morgen um 20.15 Uhr, Das Erste), ist das anders. Da liegt die Spannung vom ersten Moment an in der Luft und verebbt nicht wirklich - bis zur allerletzten Minute.