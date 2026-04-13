TV-Ausblick Blutspur zum Riesenrad - Neue Folge "Die Toten vom Bodensee"

Dass die beiden, nach wie vor förmlich-distanziert, sich irgendwie dann doch ans Herz gewachsen sind, wird selbst bei dem beiläufigen Abschiedsgespräch deutlich. "Die Frage ist nur: Kommen Sie auch ohne mich zurecht", sagt der Chef zu seinem Ermittler. Und der versucht es mit einem humorigen Spruch: "Solange ich wieder nackt durchs Haus laufen kann, ist alles okay."

Da überrascht es nicht, dass Oberländer mehr mit seiner Höhenangst bei einer Tour im Riesenrad hadert als mit der Warnung der Wahrsagerin. Die gibt ihm mit auf den Weg: "Wer sein Schicksal kennt, kann ihm mutig entgegentreten."