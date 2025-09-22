TV-Auftritt Großer Auftritt für Bernd das Brot in US-Satire-Talkshow

Los Angeles - Politshow-Moderator John Oliver ist als scharfzüngiger Late-Night-Talker in den USA bekannt. In der jüngsten Ausgabe seiner Satire-Sendung "Last Week Tonight" übte er zunächst scharfe Kritik an der vorläufigen Absetzung der Talkshow von Jimmy Kimmel beim US-Sender ABC, als Folge von dessen Äußerungen zum Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk. Doch am Ende von Olivers Show trat fast zehn Minuten lang Bernd das Brot ins Rampenlicht. Der gebürtige Brite geriet über das miesepetrige Brot regelrecht ins Schwärmen.