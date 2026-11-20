Die Silbereisen-Schlagerfamilie ist eine feste Größe in der Showlandschaft. Seit die ARD 2004 zum ersten Mal das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ live aus Suhl sendete, versammelt Florian Silbereisen immer wieder jene bekannten Gesichter um sich, die auch bei den anderen Shows des Moderators auf der Bühne stehen. Alle gemeinsam zelebrieren sie dann den typisch heimeligen Weihnachts-Sound samt Glitzer-Optik, für die Fans diese friedlich-freudigste aller Adventsshows so lieben.