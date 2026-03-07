Das ereignisreiche Sportjahr 2025 mit der größten Investition seit Langem im Frühjahr und dem Aufstieg in die 2. Landesliga im Herbst findet für den Turnverein (TV) Suhl ab diesem Sonntag (8. März) seine Fortsetzung. Der TV startet in Gera in die neue Landesliga-Saison, diesmal als Aufsteiger in der 2. Landesliga sowie mit einer weiteren Nachwuchsmannschaft in der 3. Landesliga. Ein großer Schritt für die zum Großteil noch sehr jungen Mannschaften des TV Suhl.