Was war das für eine grandiose Stimmung: Volle Fanmeilen, unzählige Menschen in Biergärten vor riesigen Bildschirmen. Jubel bei jedem Tor, riesige Euphorie. Deutschland, ein Sommermärchen. 20 Jahre ist das schon wieder her. Seitdem ist viel passiert in Fußball-Deutschland. Höhepunkt war der WM-Gewinn 2014, danach wurde es mit den Leistungen der Nationalmannschaft aber weniger märchenhaft.