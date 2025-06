Turnier in USA 63 Spiele und 1 Milliarde Euro: Das Wichtigste zur Club-WM

Wie läuft die Gruppenphase für Bayern und den BVB ab?

Der FC Bayern bestreitet sein Auftaktspiel in Gruppe C am 15. Juni (18.00 Uhr - alle Anstoßzeiten MESZ) in Cincinnati gegen den krassen Außenseiter Auckland City aus Neuseeland. Am 21. Juni (03.00 Uhr) kommt es in Miami zum reinzvollen Duell mit den Boca Juniors aus Argentinien. Am 24. Juni (21.00 Uhr) geht es dann noch in Charlotte gegen Benfica Lissabon.