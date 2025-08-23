Turnier in Thailand: Deutsche Volleyballerinnen starten mit Sieg in WM

Am Montag trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Vietnam (12.00 Uhr deutsche Zeit/Online-Stream beim ZDF) und ist auch in dieser Partie Favorit. Im abschließenden Spiel der Gruppe G geht es dann gegen den Weltranglistendritten Polen womöglich um den Gruppensieg. Es ist die erste WM mit 32 Teams. Das Turnier findet ab jetzt alle zwei Jahre statt.