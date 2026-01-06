Viel Betrieb in der Merkerser Sporthalle und drumherum gleich zu Jahresbeginn, noch in den Weihnachtsferien – eine Überraschung ist das nicht: Das Hallenturnier der Freizeitfußballer hat eine lange Tradition. Dabei hatte es ursprünglich seine Wurzeln in dem ganz persönlichen Wunsch: Wenn wir über die Feiertage sowieso in der alten Heimat sind, warum nicht wieder ein bisschen kicken? Dazu wurden dann Freunde eingeladen, ein kleines Netzwerk entstand. Richtig feste Strukturen sind das nicht, aber Andreas Schmidt, der Cheforganisator, und seine Helfer haben inzwischen durchaus einige Routine für einen störungsfreien Turnierablauf entwickelt.