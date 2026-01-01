Turnier in London Anderson und Searle stehen bei Darts-WM im Halbfinale

Searle: "Ein großer Moment"

Bereits zuvor hatte Ryan Searle zwar zum ersten Mal Sätze bei dieser WM abgeben müssen. Ins Halbfinale zog der 20. der Weltrangliste dank eines 5:2 gegen Jonny Clayton aus Wales aber dennoch ein. "Das ist natürlich ein großer Moment in meiner Karriere", sagte Searle bei DAZN. "Ich glaube, das Glück hat sich gewendet und zu meinen Gunsten entwickelt, besonders in diesem Turnier."