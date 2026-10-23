Turnier in Dortmund Littler und Schindler bei Darts-EM weiter - Springer raus

Littler setzte sich als großer Favorit anschließend bei einem seiner seltenen Auftritte in Deutschland mit 6:3 gegen den Iren William O'Connor durch. Schindler, der sein Ticket erst beim letzten European-Tour-Turnier abgesichert hatte, bezwang in einem engen Match Wessel Nijman aus den Niederlanden mit 6:5. Er trifft nun auf Jermaine Wattimena, Littler bekommt es am späten Samstagabend mit seinem englischen Landsmann Nathan Aspinall zu tun.