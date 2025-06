Turnier in der Schweiz Däbritz geht frisch verheiratet in die EM

Herzogenaurach - Fußball-Nationalspielerin Sara Däbritz geht bereits in ihr neuntes großes Turnier - erstmals aber frisch verheiratet. Die 30-Jährige ist bei der Europameisterschaft in der Schweiz (2. bis 27. Juli) mit bisher 108 Länderspielen die mit Abstand Erfahrenste im deutschen Team. "Es war natürlich schön, vor der EM so ein persönliches Highlight zu haben. Ich glaube, persönliches Glück ist ganz wichtig auch für sportlichen Erfolg", sagte Däbritz bei einer DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach.