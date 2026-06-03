Thomas Wilhelm wollte es wissen: Nachdem er vor einigen Jahren im Schottenrock am Minigolf-Turnier der Vereine in Breitungen teilgenommen hatte, beeindruckte er jetzt im Bayern-Look. Und so schlecht spielte der Schmalkalder nicht einmal. Sein Team vom Kegelverein holte sich einen guten Mittelplatz. In der Einzelwertung kam er mit 53 Schlägen auf den siebenten Rang und war damit der beste im Schmalkalder Trio.