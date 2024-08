Ganz so wild wie im Wilden Westen, der gleich hinter Hamburg anfangen soll, wie von Truck Stop besungen, ging es in der Countryscheune und auf der Ranch von Heidrun und Norbert Otto nicht zu. Doch ein Hauch von Westernromantik und Westernflair war beim Countryfest und Hofturnier in Einöd (ein Weiler der Stadt Heldburg im Landkreis Hildburghausen) schon zu spüren. Bereits am Freitagabend wurde in gemütlicher Runde auf die beiden Turniertage eingestimmt, dem ein Country-Abend mit Nashville-Sound und anderen Diskoklängen am Samstag folgen sollte.