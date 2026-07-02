Turnier bei München Deutsche starten mäßig in München - Kaymer bangt um Cut

München (dpa/lby) - Die deutschen Golfprofis sind durchwachsen in das Heimturnier in München gestartet. Matti Schmid belegte bei dem DP-World-Tour-Event auf der Anlage in Eichenried mit drei Schlägen unter Platzstandard ebenso wie Landsmann Thomas Rosenmüller den geteilten 39. Rang. "Es passt schon", sagte Schmid bei MagentaSport. Nach einem guten Beginn ließ der Regensburger auf dem durch den jüngsten Regen etwas aufgeweichten Platz nach. "Ich musste ein bisschen kämpfen. Aber für so eine mittelmäßige Runde ist eine drei unter absolut in Ordnung", sagte er.