Alljährlich organisiert die Abteilung Turnen des 1. TSV Bad Salzungen ihr Weihnachtsturnen. In der Tiefenorter Krayenberghalle kamen 25 junge Turnerinnen um ihren Eltern, Großeltern und natürlich dem Weihnachtsmann zu zeigen, was sie so alles im Training gelernt haben. Die jüngsten Turnerinnen der Altersklassen 6/7, 8/9 und 10/11 präsentierten ihre Pflichtübungen an den Geräten Sprung, Reck/Balken und am Boden. Für die „älteren“ Turnerinnen standen Kürübungen mit hohen Anforderungen auf dem Plan. Trotz erschwerter Trainingsbedingungen, welche auf die angespannte Übungsleitersituation zurückzuführen ist, wussten die Schülerinnen mit tollen Vorstellungen zu überzeugen. Neben den Wettkämpfen sorgte ein Handstand-Turnier zwischen Kindern und Eltern für sehr viel Spaß. Da musste auch der „bärtige Alte“ schmunzeln.