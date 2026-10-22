Rotterdam - Salina Bousmayo war eine optische Ausnahmeerscheinung in der Rotterdamer Ahoy Arena. Nicht allein wegen ihres Auftritts im leuchtenden Holland-Orange – vielmehr trat die Marokkanerin als eine von nur zwei Turnerinnen bei den Weltmeisterschaften im Ganzkörperanzug an. "Tatsächlich ist das Zufall. Ich habe die Farbe gesehen, und die hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat mich meine Trainerin darauf hingewiesen, dass es zu den Niederlanden passt", sagte die 19-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zur Farbwahl.