Zeit nicht reif für eine Wende

Die frühere Schwebebalken-Europameisterin aus Chemnitz glaubt zudem, dass die Zeit für eine Wende weg vom knappen Anzug nicht reif ist. "Ich glaube, neue Sachen brauchen immer eine Zeit. Ich glaube, dass die Leute lieber beim Alten bleiben", gab sie zu bedenken.

Kim Bui verfolgt bei der Suche nach einer Erklärung für das weitgehende Aus der langen Kleidung einen ähnlichen Ansatz. "Ich glaube, am Anfang war es manchmal das Thema, dass es einfach ein bisschen mehr gekostet hat. Und ich glaube, dass die Leute einfach an dieses Bild gewöhnt sind, dass Turnerinnen so aussehen und vielleicht auch auszusehen haben", sagte die 37-Jährige.

Vom 2021 ausgerufenen "Kulturwandel" (Ulla Koch) ist heute keine Rede mehr, wohl aber von Selbstbestimmung. "Ich glaube, das ist einfach eine individuelle Sache, jeder wie er es gern hat", sagte Bui – und war sich darin mit den anderen einig.